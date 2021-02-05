Омского подростка задержали за убийство из-за немытого пола

Подросток в Омске стал подозреваемым по делу об убийстве. По версии следствия, он забил гаечным ключом 49-летнего знакомого, который не хотел мыть пол.

Тело 49-летнего мужчины нашли возле одного из домов по проспекту Менделеева в областном центре, сообщило в пятницу СУ СКР по Омской области.

«Установлено, что к преступлению причастен 16-летний парень … Подозреваемый нанес гаечным ключом телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, во время ссоры из-за того, что мужчина не хотел мыть пол», – говорится в сообщении.

Подозреваемый в преступлении задержан. За убийство подростку грозит до 15 лет лишения свободы.