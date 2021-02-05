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Омского подростка задержали за убийство из-за немытого пола

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подросток в Омске стал подозреваемым по делу об убийстве. По версии следствия, он забил гаечным ключом 49-летнего знакомого, который не хотел мыть пол.

Тело 49-летнего мужчины нашли возле одного из домов по проспекту Менделеева в областном центре, сообщило в пятницу СУ СКР по Омской области.

«Установлено, что к преступлению причастен 16-летний парень … Подозреваемый нанес гаечным ключом телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, во время ссоры из-за того, что мужчина не хотел мыть пол», – говорится в сообщении.

Подозреваемый в преступлении задержан. За убийство подростку грозит до 15 лет лишения свободы.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
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