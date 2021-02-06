Погода в Томске станет опасной из-за метели и сильного ветра

Погода ухудшится в Томской области 7 и 8 февраля. В регионе ожидаются осадки и усиление ветра до 24 метров в секунду, что может привести к авариям на объектах ЖКХ и ДТП, предупредили в областном ГУ МЧС России.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля по области ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках, усиление ветра местами с порывами 19-24 метров в секунду. 8 февраля сохранится ветренная погода, ожидается похолодание и гололедица.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций.