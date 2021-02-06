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Погода в Томске станет опасной из-за метели и сильного ветра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Погода ухудшится в Томской области 7 и 8 февраля. В регионе ожидаются осадки и усиление ветра до 24 метров в секунду, что может привести к авариям на объектах ЖКХ и ДТП, предупредили в областном ГУ МЧС России.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля по области ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, ухудшение видимости в осадках, усиление ветра местами с порывами 19-24 метров в секунду. 8 февраля сохранится ветренная погода, ожидается похолодание и гололедица.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. При порывах ветра следует держаться подальше от шатких конструкций.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!

corrector

Самокритичненько вы про СШП..
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