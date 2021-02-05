Задержаны два сотрудника сгоревшего склада в Красноярске

Следователи задержали двух сотрудников склада автозапчастей, во время пожара на котором погибли четыре человека, их обвиняют в нарушении пожарной безопасности, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Пожар вспыхнул в здании склада автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина в Красноярске в среду, площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля склада. Внутри находился мужчина, трое пожарных погибли, пытаясь спасти его, но он также не выжил. Президент России Владимир Путин посмертно наградил троих пожарных за мужество и отвагу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности 33-летнего директора и 39-летнего начальника административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК», ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), части 2 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека).