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Назван срок проведения ЕГЭ в 2021 году

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Рособрнадзор решил провести ЕГЭ в июне, поскольку эксперты считают этот месяц в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов школьниками, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Волны COVID-19 предсказуемы только врачами. Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», — приводит ТАСС слова Музаева.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за коронавируса отменен.

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