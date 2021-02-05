Назван срок проведения ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор решил провести ЕГЭ в июне, поскольку эксперты считают этот месяц в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов школьниками, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Волны COVID-19 предсказуемы только врачами. Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», — приводит ТАСС слова Музаева.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за коронавируса отменен.