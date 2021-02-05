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Группа «ЧайФ» опубликовала альбом с неизданными песнями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Roman Boldyrev / CC BY-SA 4.0

Группа «ЧайФ» выпустила третью часть альбома «Оранжевое настроение» в цифровом виде, в него вошли неизданные песни и новые композиции.

Первая, вторая, четвертая и пятая части «Оранжевого настроения» выпускались с 1993 года, а третья ранее не выходила.

В новый альбом «Оранжевое настроение-III» вошли десять никогда не издававшихся песен: «Чудесные тихие песни», «Слишком много джаза, мама», «Планета секонд-хенд», «»Нарисуй», «Песня джедая», «Не теряй надежду», «Иваныч-блюз», «Песен лучшие слова», «Черные бушлаты», «Беги». Четыре из них были написаны музыкантами во время карантина.

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Топ комментариев

Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
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