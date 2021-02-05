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Мэра Томска Кляйна госпитализировали для операции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по подозрению в превышении полномочий, госпитализирован в НИИ онкологии для операции, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева.

«Нам сообщили, что его госпитализировали в НИИ онкологии», – сказала Вихлянцева ТАСС. Госпитализация Кляйна планировалась еще в январе, но ее сроки сдвигались.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта. На этой неделе СУ СКР по Томской области завершил расследование, в ближайшее время Кляйн должен ознакомиться с материалами дела.

Ранее адвокаты арестованного мэра не раз заявляли о том, что содержание Кляйна в СИЗО плохо сказывается на его здоровье, у подследственного есть ряд хронических заболеваний.

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