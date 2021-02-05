Назначена дата премьеры фильма «Обитель зла» со Скоделарио

Премьера перезапуска фильма «Обитель зла», основанного на игровой вселенной Resident Evil, состоится в США 3 сентября.

Первые части «Resident Evil» рассказывают о вспышке зомби-вируса в американском городе Раккун-Сити, которая произошла по вине фармацевтической корпорации Umbrella. С помощью вируса компания пыталась создать суперсолдат — Тиранов.

Действие новой ленты развернется в 1998 году, также в охваченном зомби-эпидемией Раккун-Сити. Поставил картину Йоханнес Робертс, сообщает издание Deadline.

Фильм Робертса будет основан на первых двух играх серии «Resident Evil». Ранее ее экранизировал Пол У. С. Андерсон. Он снял шесть картин, которые в сумме заработали 1,2 млрд долларов в мировом прокате.

В перезапуске «Обители зла» сыграют Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Нил МакДонаф.