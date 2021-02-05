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Навального доставили в суд по делу о клевете на ветерана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Автозак с Навальным из СИЗО «Матросская Тишина» прибыл в Бабушкинский суд. Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

Пока около суда не наблюдается большого числа сторонников Навального. В суд прибыли иностранные дипломаты — представитель посольства Франции и Великобритании.

По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный разместил видеоролик в своем блоге – в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал поддержку изменений в Конституцию РФ — и сопроводил комментарием, «порочащим честь и достоинство ветерана, подрывающим его репутацию».

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Во вторник, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу компании «Ив Роше», приговорив к 3,5 годам колонии общего режима.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
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