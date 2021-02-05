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Более 400 тысяч собрали на восстановление башни Лунева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Александром Луневым

Пожар произошел в знаменитой томской «башне Лунева» в конце января. На восстановление здания собрали 413 тысяч рублей – этого должно хватить на ремонт, сообщил Sibnet.ru в пятницу владелец сооружения Александр Лунев.

Водонапорной башне на улице 19 Гвардейской дивизии 120 лет. Томич выкупил ее у города и за восемь лет потратил на ремонт 8 миллионов рублей. Под жилье занято три этажа из шести. Лунев переехал в башню только минувшей осенью, а 26 января там случился пожар.

«Со дня пожара прошла неделя с небольшим. На пятом этаже, где выгорела часть утеплителя и отопительной системы, раздолбили пол, сняли все, что сгорело. Заменили утеплитель, заново сделали армирование, уложили трубки теплого пола и вчера залили стяжку. Осталось только плитку уложить», – рассказал Лунев.

На шестом этаже, по его словам, всю неделю шла уборка. Она еще не доведена до конца, но все, что было закопчено после пожара, уже не пачкается.

«Пару дней как началась шлифовка дерева и фанерных конструкций, которые совсем немного обгорели, в основном закопчены были дымом и сажей», – добавил собеседник.

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Когда случился пожар, он объявил сбор средств на ремонт. По данным на пятницу, удалось собрать 413 тысяч рублей. Томич рассчитывает, что этого хватит на восстановление. Пока он занял денег, на ремонт уже ушло около 250 тысяч.

Сейчас Лунев живет у родителей. Он надеется, что примерно за месяц сможет завершить восстановление и вернуться жить в водонапорную башню.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
Sibnet.Ru