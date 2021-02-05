Неизвестный открыл стрельбу на рынке в Красноярске

Полицейские задержали участников конфликта на рынке «Луч» в Красноярске, один из участников открыл стрельбу из охотничьего ружья, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в районе улицы Шахтеров произошла стрельба. Конфликт произошел с использованием охотничьего оружия. Пострадавших нет.

Полицейские задержали участников конфликта. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.