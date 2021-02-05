Циклон принесет в Новосибирск плюсовую температуру

Потепление до +3 придет в Новосибирск в выходные, по области температуры повысятся до +5 градусов, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Процессы такие, что к нам приближается циклон из европейской части территории. Он подойдет к Новосибирску днем 7 февраля. В теплом секторе будет мощный южный вынос с теплым воздухом, положительными температурами», – рассказала синоптик.

По ее словам, в ночь на субботу в Новосибирске будет 10-12 градусов мороза с небольшим повышением к утру. Днем ожидается температура от нуля до минус двух градусов.

В ночь на воскресенье местами пойдет снег, мокрый снег, усилится ветер – в порывах его скорость будет достигать 18 метров в секунду. Ночью будет 2-4 градусов ниже нуля, днем – 1-3 градусов тепла.

В понедельник ночью также вероятны снегопады и метели. Начнется похолодание: в ночные часы до 9-11 градусов мороза, днем будет 3-5 градусов ниже нуля.

«Еще один циклон будет 8-9 февраля. Еще будет порция снега и снова похолодание. Очень неоднозначные процессы, волнообразные смены очагов тепла и холода, чередование периодов с осадками и ясной погоды», – добавила собеседница.

Синоптик предупредила, что в ночь на среду, 10 февраля, температура в Новосибирске может опуститься ниже 30-градусной отметки, но похолодание будет кратковременным.