Власти назвали самую высокую новостройку Новосибирска в 2020 году

Строители возвели два дома выше 26 этажей в Новосибирске в 2020 году, самый высокий из домов достиг 84,5 метра, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В 2020 году сдали в Новосибирске 29 жилых зданий с этажностью от 20 и выше. Это составляет 24% от общего числа введенных новостроек.

«Анализируя данные по этажности введенных домов и сравнивая их доли в объеме ввода, можно заметить преобладание группы жилых домов этажностью от 18 до 25», – сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко.

При этом самым высокой новостройкой 2020 года в Новосибирске стал 24-этажный корпус № 1 многоквартирного многоэтажного дома ЖК «Академия» на улице Шевченко в Октябрьском районе. Его высота 84,55 метра.

При этом самым высоким жилым домом в Новосибирске остается дом ЖК «Гагаринский» на улице Линейной, 53. Его высота 101,6 метра.