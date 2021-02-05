Больше половины работодателей заявили о необходимости масок

Более 50% работодателей в России обязали сотрудников на время пандемии коронавируса носить маски на работе, выяснил аналитический центр портала SuperJob.
В опросе поучаствовали представители 500 компаний и 1,6 тысячи сотрудников из разных регионов страны. Согласно данным исследования, от 56% опрошенных работодатель требует носить маску.
«В Новосибирске 51% работодателей требует от своих сотрудников
обязательного ношения масок на рабочем месте», – говорится в сообщении.
Также 14% сотрудников в Новосибирске носят маски на работе,
хотя этого не требуется. 7% не носят маски, несмотря на просьбы руководства.
«Респонденты, как правило, объясняют это наличием у себя
антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса»,
– уточняется в описании.
Остальные 28% новосибирцев не носят маски на работе, и у них
этого не требуют. По России этот показатель составляет 25%.