Больше половины работодателей заявили о необходимости масок

Более 50% работодателей в России обязали сотрудников на время пандемии коронавируса носить маски на работе, выяснил аналитический центр портала SuperJob.

В опросе поучаствовали представители 500 компаний и 1,6 тысячи сотрудников из разных регионов страны. Согласно данным исследования, от 56% опрошенных работодатель требует носить маску.

«В Новосибирске 51% работодателей требует от своих сотрудников обязательного ношения масок на рабочем месте», – говорится в сообщении.

Также 14% сотрудников в Новосибирске носят маски на работе, хотя этого не требуется. 7% не носят маски, несмотря на просьбы руководства.

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«Респонденты, как правило, объясняют это наличием у себя антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса», – уточняется в описании.

Остальные 28% новосибирцев не носят маски на работе, и у них этого не требуют. По России этот показатель составляет 25%.