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Путин ввел систему оценки работы губернаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов.

Система оценки 20 показателей. Среди них — доверие к власти, численность населения региона, продолжительность жизни, уровень бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

На оценке губернаторов также отразятся уровень образования, выявления, поддержка и развития талантов у детей, «наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности».

Будут учитывать качество городской среды, объем жилищного строительства и количество семей, улучшивших жилищные условия. Среди других критериев — состояние дорожной сети, качество окружающей среды, темп роста среднемесячной зарплаты.

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Топ комментариев

smallville

Что за бред в статье? "грандиозный спектакль ради итоговой победы над главным политическим оппонентом"...

Nosferatu_25

Засадить года на три, чтобы другим дегенератам неповадно было

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

Uynachalnica

Это сочетание в конституции записано! По пропажам скорее всего так и было, по заявлению родственника...
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