Путин ввел систему оценки работы губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов.

Система оценки 20 показателей. Среди них — доверие к власти, численность населения региона, продолжительность жизни, уровень бедности, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

На оценке губернаторов также отразятся уровень образования, выявления, поддержка и развития талантов у детей, «наличие условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности».

Будут учитывать качество городской среды, объем жилищного строительства и количество семей, улучшивших жилищные условия. Среди других критериев — состояние дорожной сети, качество окружающей среды, темп роста среднемесячной зарплаты.