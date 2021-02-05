Стало известно, сколько держится иммунитет от вакцины «Вектора»

Замдиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала на пресс-конференции, что иммунитет к коронавирусу от вакцины «ЭпиВакКорона» будет держаться год.

Непомнящих также добавила, что недавно завершились испытания на пациентах старше 60 лет, они перенесли вакцину хорошо.

«Мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID наиболее уязвимая категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений», – сказала представитель «Вектора».

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Сейчас прививки ставят в основном вакциной «Спутник V» центра имени Гамалеи Минздрава.