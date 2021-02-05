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Соратники Навального отказались от акций протеста до весны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что соратники оппозиционера не планируют проводить новые акции протеста в ближайшее время.

Волков пояснил, что продолжение несогласованных акций на регулярной основе, каждую неделю, приведет к тому, что численность акций уменьшится и наступит «всеобщее разочарование».

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам – это не то что мы хотим», — сказал Волков эфире программы Navalny Live.

Он отметил, что штабы Навального выступают против радикализации акций и поворота протестов в «насильственное русло». Добиваться освобождения Навального его сторонники намерены «внешнеполитическими методами».

При этом они не намерены полностью отказываться от протестов. «Мы хорошо подготовим и проведем что-то большое и весной, и летом. У нас никуда не денутся поводы и никуда не денутся требования», — сказал он.

Сторонники Алексея Навального провели по всей России массовые несанкционированные акции 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требовали освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок на реальный. 

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smallville

Что за бред в статье? "грандиозный спектакль ради итоговой победы над главным политическим оппонентом"...

Nik3316

чтож это делается Максимка, где санкции из АДА...

лачинов

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Uynachalnica

Это сочетание в конституции записано! По пропажам скорее всего так и было, по заявлению родственника...
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