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Мужчина выпал из окна и убил ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина выпал из окна на коляску с ребенком в Воронеже. В результате оба погибли, на месте происшествия работает полиция.

ЧП произошло во дворе 17-этажного дома в ЖК «Звездный», передают региональные «Вести» со ссылкой на очевидцев. Из записи камеры следует, что молодая мама с детской коляской шла по тротуару и готовилась переходить дорогу, когда сверху упал человек.

Удар пришелся на коляску, пятимесячного малыша выбросило на дорогу. Мужчина погиб на месте, ребенок с тяжелыми травмами скончался в машине скорой помощи. Медикам пришлось оказывать помощь матери, после случившегося она находится в шоковом состоянии.

По неподтвержденным данным, выпавшему из окна мужчине было 30 лет, его личность устанавливается. Жители дома рассказали полицейским, что он жил один в квартире на последнем этаже.

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