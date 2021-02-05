Kia Rio побила Lada Granta по продажам

Корейский Kia Rio стала самым продаваемым автомобилем в январе, побив результат постоянного лидера Lada Granta, следует из данных Европейской ассоциации автобизнеса.

В последний раз Rio был самым популярным автомобилем России в мае 2018 года.

В январе 2021 было продано 7763 Kia Rio (+24%) и 7720 Lada Granta (-9%). На третьем месте расположилась Lada Vesta. В топ-5 также попали Hyundai Creta и Solaris.

В десятку самых продаваемых вошли Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Niva Legend, Lada Largus и Toyota RAV4.

Продажи легковых автомобилей в России в первый месяц год упали на 4,2% в сравнении с январем 2020-го. Всего россияне приобрели 95 213 машин. Эксперты АЕБ прогнозируют рост рынка в феврале и марте, а также выход на уровень прошлого года по итогам первого квартала.