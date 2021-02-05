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Уголовное дело помешало электромобилю Zetta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © zetta_auto

Проект по созданию первого российского электромобиля Zetta оказался под вопросом — компания три месяца не выплачивала работникам зарплату, руководитель попал под уголовное дело.

«Проект поставлен на паузу», — говорится в посте в Instagram. Компания отказалась от дальнейших комментариев.

«Зетта» не выплатила 59 работникам 4 миллиона рублей за три месяца (сентябрь-ноябрь 2020 года), сообщила прокуратура Самарской области. Задолженность была полностью погашена после вмешательства надзорного органа.

Руководитель организации попал под уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с запасом хода в 180 километров на одной зарядке и стоимостью от 550 тысяч рублей. Модель City Modul 1 была практически готова к серийному производству. Бюджетное авто поддерживалось Минпромторгом, а также Фондом развития моногородов. Всего в проект было вложено порядка 570 миллионов рублей.

Тема: Русские машины
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