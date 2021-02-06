Уроженка Томска снялась в фильме «Родные» с Сергеем Буруновым

Актриса Катерина Беккер исполнила роль девушки Сони из поколения 90-х. Для томички роль в фильме «Родные» стала первым шагом в большой мир кино.

По сценарию фильма «Родные» однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни —отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней.

Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

Главные роли в картине исполнили полюбившиеся актеры Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Семен Трескунов, Лиза Монеточка, Никита Павленко. Томичка Катерина Беккер призналась, что работа над проектом на нее сильно повлияла.

«Этот фильм очень сильно на меня повлиял, он мне всю жизнь перевернул. У каждого из нас есть момент абсолютного счастья — ты и хочешь в него вернуться, и боишься, потому что такой масштаб эмоций страшно переживать заново. Фильм «Родные» для меня — это событие, которое разделило мою жизнь на до и после. И я постоянно думаю о том, как мне повезло», — рассказала Беккер.