Роскосмос отправит животных за геомагнитное поле

Роскосмос приступил к подготовке миссии космонавтов на Луну. На первом этапе российское космическое агентство отправит за пределы геомагнитного поля Земли аппарат с растениями и животными.

Такое эксперимент требуется для изучения длительного пребывания живых организмов в таких условиях, передает РИА Новости. Планируется, что полет состоится в 2024 году, к нему привлекут Институт медико-биологических проблем РАН и Федеральное медико-биологическое агентство.

Исследования намечено проводить по проекту «Ковчег», который ранее анонсировал глава корпорации Дмитрий Рогозин. Предполагается, что аппарат с животными и растениями на четыре недели запустят на высоту 20 тысяч километров над Землей.

Ученые отмечают, что «Ковчег» будет находиться за пределами радиационного пояса вокруг Земли, который задерживает тяжелые космические частицы. Пока у специалистов нет точных данных о том, как живые организмы переносят длительное пребывание за пределами геомагнитного поля.