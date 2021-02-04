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Пэрис Хилтон прикрыла обнаженное тело лепестками цветов

Источник:
Sibnet.ru
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Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон опубликовала в Instagram откровенную фотографию и посвятила ее всем влюбленным.

«Привет, февраль. Месяц любви», — написала Хилтон под публикацией. 39-летняя актриса на фото полностью обнажена, а интимные части тела прикрывают лепестки красных цветов.

Фото: © parishilton, instagram.com/parishilton

Поклонники Пэрис Хилтон пришли в восторг от снимка. Они написали в комментариях, что это идеальная фотография, а также отметили схожесть актрисы с Мэрилин Монро.

Фотомодель не так часто балует подписчиков откровенными фотографиями. Чаще она снимается в красивом белье или в нарядных платьях.


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