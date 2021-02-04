ОПЕК спрогнозировал годовой дефицит нефти

Баланс на рынке нефти в течение всего 2021 года будет смещен в сторону дефицита предложения, такой прогноз обнародован после заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

Эксперты взяли за основу два сценария развития рынка нефти на ближайшие месяцы. В первом глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,6 миллионов баррелей в сутки к уровню 2020 года, во втором — допускается более медленное восстановление рынка нефти.

Оба прогноза показывают, что рынок нефти большую часть года будет пребывать в дефиците предложения, используя накопленные излишки запасов, передает ТАСС. Так, в первом случае дефицит нефти в среднем составит порядка 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Даже если восстановление рынка будет идти более медленными темпами, то спрос будет превышать предложение на 300 тысяч баррелей в сутки. Участники встречи договорились, что страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу нефти в течение апреля, мая и июня.