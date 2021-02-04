Windows 10 лишится Internet Explorer

Windows 10 после грядущего обновления до версии 21H2 лишится двух встроенных браузеров, выяснили эксперты.

Операционная система лишится классического браузера Edge, основанного на движке EdgeHTML, пишет Windows Latest. Кроме этого, из десятки удалят устаревший Internet Explorer, который уже фактически не используется.

Таким образом, в ОС останется лишь одна встроенная программа для доступа в интернет — Microsoft Edge, базирующаяся на движке Chromium. Согласно описанию, данная программа отличается повышенной производительностью и улучшенной безопасностью.

При этом пока неясно, как именно будет выглядеть Windows 10 после удаления одного из браузеров Edge. Дело в том, что EdgeHTML достаточно сильно интегрирован в некоторые встроенные службы операционной системы.