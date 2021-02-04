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Американский рэпер имплантировал в лоб бриллиант

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © LILUZIVERT, twitter.com/LILUZIVERT

Американский рэпер Саймир Вудс, известный как Lil Uzi Vert, вставил в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов.

«Я буквально пытаюсь превратиться в бриллиант», — написал рэпер Lil Uzi Vert в Twitter, опубликовав видео с розовым бриллиантом во лбу.

На преображение рэпера отреагировали в официальном Twitter-аккаунте компьютерной игры Diablo. Согласно лору игры, красный камень во лбу означает, что в этом человеке переродится Диабло.

«Верните красный камень души, смертный», — говорится в обращении Diablo к Саймиру Вудсу.


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