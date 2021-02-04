Путин подписал закон о «веселящем газе»

Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота — так называемого «веселящего газа». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вводятся штрафы за пропаганду и распространение информации о продаже либо использовании «веселящего газа» не по назначению. Сейчас он легально применяется в промышленности и медицине.

Так, пропаганда или незаконная реклама закиси азота повлечет для граждан штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания варьируется от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Юридические лица могут лишиться до 150 тысяч рублей.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся незаконным распространением «веселящего газа», предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о запрете на использование, распространение и пропаганду закиси азота в качестве одурманивающего препарата. До этого в стране отсутствовали запреты на его оборот для употребления не по назначению.

Между тем неконтролируемое употребление закиси азота человеком может нанести необратимый вред его кровеносной и дыхательной системе и даже привести к летальному исходу. По своему воздействию на человека газ схож с легкими наркотиками.