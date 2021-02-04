Красные родинки посчитали опасными

Наличие на теле красных родинок может указывать на скрытые проблемы с печенью, рассказала дерматолог Олеся Маркелова.

«Самый частый вариант — это застой желчи. Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды — тяжелые металлы, вирусные инфекции. Также красные родинки часто возникают после приема антидепрессантов и гормональных препаратов», — сказала врач в интервью «Пятому каналу».

Специалист отметила, что бояться красных родинок не стоит. Их можно удалить, посоветовавшись со специалистом. Для удаления можно использовать любые лазерные технологии, а также волновой нож.

Маркелова также уточнила, что красные точки на теле — не всегда родинки. Иногда они представляет собой сосудистые точки и капиллярные «звездочки». Подобные кожные проявления не опасны, подчеркнула врач.