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Стартовало серийное производство обновленного Lada Largus

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет «Каракумы», стал первым автомобилем обновленного семейства Largus, вставшим на конвейер, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Новый Lada Largus преобразился внешне, получив дизайн экстерьера и интерьера в современном стиле Lada. У автомобиля оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала — все это формирует солидный, более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий.

В салоне появились новая панель приборов и руль, мультимедийная система, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций, актуальных как в дальних, так и в повседневных поездках.

Технические характеристики новинки в компании не раскрыли. Скорее всего, универсал предложат с 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 лошадиных сил. Моторы будут работать совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

О старте приема предзаказов на обновленный Lada Largus будет объявлено дополнительно.

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