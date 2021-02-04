Предприятия Новокузнецка снизили вредные выбросы на 10%

Предприятия Новокузнецка должны были снизить количество выбросов на 5% за три года, но снизили на 10%, сообщил журналистам в четверг министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Высоцкий.

«В 2020 году должно было быть сокращение выбросов на 5% к уровню 2017 года. По предварительным данным, снижение выбросов составит около 10%, то есть мы идем с опережением», – уточнил Высоцкий.

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До 2024 года объем выбросов загрязняющих в атмосферу города должен снизиться на 69 тысяч тонн или 20% к уровню 2017 года.

По информации Высоцкого, в 2020 году предприятия направили на модернизацию, чтобы снизить уровень вредных выбросов, около 1 миллиарда рублей.



