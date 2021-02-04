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Миллиарды потратят в Новосибирске на экологичный транспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ilya Plekhanov / CC BY-SA 3.0

Почти 300 единиц общественного транспорта в Новосибирске за пять лет перейдут на газ и электричество, на это уйдет более 3 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

«Заметно меняются выбросы от автотранспорта. Он количественно прибывает и стандарты его меняется … Когда был построен Северный обход Новосибирска, негативный вклад автотранспорта (в экологию) упал на 15%», – сказал Марченко.

По его словам, за пять лет планируется сделать экологически безопасным 298 единиц муниципального транспорта. На это уйдет 3,2 миллиарда рублей.

Марченко добавил, что, когда власти завершат строительство Восточного обхода и приступят к строительству Южного, это будет существенный вклад в разгрузку территории мегаполиса от негативного воздействия автотранспорта

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