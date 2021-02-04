НАВЕРХ

Косторная отказалась от командного турнира

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не примет участия в командном турнире «Кубок Первого канала», сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В декабре Косторная переболела коронавирусной инфекцией, из-за чего пропустила чемпионат России.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — говорится в заявлении.

Косторную заменит 14-летняя Майя Хромых, ученица Этери Тутберидзе. На последнем чемпионате России она заняла пятое место.

Командный «Кубок Первого канала» пройдет 5-7 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». Формат турнира подразумевает соперничество двух команд, составленных из лучших фигуристов страны. Команды будут сформированы в результате жеребьевки, капитанами станут двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Еще по теме
Слуцкая объяснила, зачем фигуристки натягивают колготки на коньки
Гагарина запишет гимн для Чемпионата мира по фигурному катанию
Российскую фигуристку бросил партнер из-за коронавируса
Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Xiaomi поразила фанатов ценой флагманского смартфона
Стартовало серийное производство обновленного Lada Largus
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье
01.02.2021 18:09
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
25.01.2021 15:59
Спортсмены предложили «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
15.01.2021 11:25
Гимнастка раскритиковала бедных многодетных матерей
14.01.2021 14:38
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Xiaomi поразила фанатов ценой флагманского смартфона
Стартовало серийное производство обновленного Lada Largus
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ponhik78

Ну раз такой вой поднялся, значит всё правильно делаем!!!

karuto

Вы не поняли. Эпоха бьюти-блогера Алекса завершена. Самое смешное, что каждый новый борец за прекрасную...

karuto

Навальному надо было пригласить адвокатом Пашаева, тогда срок составил бы лет 5. А если самого Фейгана,...

smallville

Что за бред в статье? "грандиозный спектакль ради итоговой победы над главным политическим оппонентом"...
Sibnet.Ru