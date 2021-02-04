Косторная отказалась от командного турнира

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная не примет участия в командном турнире «Кубок Первого канала», сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

В декабре Косторная переболела коронавирусной инфекцией, из-за чего пропустила чемпионат России.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — говорится в заявлении.

Косторную заменит 14-летняя Майя Хромых, ученица Этери Тутберидзе. На последнем чемпионате России она заняла пятое место.

Командный «Кубок Первого канала» пройдет 5-7 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». Формат турнира подразумевает соперничество двух команд, составленных из лучших фигуристов страны. Команды будут сформированы в результате жеребьевки, капитанами станут двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.