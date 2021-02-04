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Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девушка выпала из окна третьего этажа в Кировском районе Новосибирска и не пострадала. Ее парень агрессивно отнесся к вопросам сотрудников скорой помощи и ударил фельдшера, сообщило в четверг СУ СКР по Новосибирской области.

Следствие сообщило, что начало проверку по фактам публикаций в СМИ и соцсетях. ЧП случилось утром в четверг в доме №95/4 по улице Петухова. Из окна третьего этажа выпала девушка.

«Прибывшие на место медицинские работники установили, что помощь пострадавшей не требуется. Во время выяснения обстоятельств произошедшего у девушки к фельдшеру подошел её молодой человек, который находился в состоянии опьянения, и нанес телесные повреждения», – говорится в сообщении СК.

В ходе доследственной проверки, помимо обстоятельств конфликта, будет установлено, почему девушка упала с высоты.

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