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Дизайнер BMW ответил критикам решетки с огромными «ноздрями»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © BMW

Особенный автомобиль должен иметь яркие черты, не присущие другим машинам, заявил главный дизайнер BMW Домагой Дукич. Последние модели часто критикуют за радиаторную решетку с огромными «ноздрями».

Радиаторную решетку с большими «ноздрями» и новыми ячейками можно встретить на BMW 4-Series, 7-Series и X7. По словам Дукеча, он знаком с негативными отзывами о дизайне, которые часто появляются в социальных сетях и СМИ.

«У нас нет цели угодить всем в мире. Невозможно создать дизайн, который понравится всем. Однако, в первую очередь, вы должны порадовать своих клиентов», — сказал Дукеч в интервью Top Gear.

По его словам, у компании есть четкое представление, куда она движется, особенный автомобиль обязательно должны иметь яркие отличительные черты, не присущие другим машинам. Он отметил, что дизайн 4-Series нравится примерно 20% аудитории, которые и являются их потенциальными клиентами.

Несмотря на многочисленную критику, в BMW уже неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от установки особой радиаторной решетки. «Ноздри» несут не только эстетическую функцию — они призваны питать дополнительным воздухом мощные моторы немецких моделей.

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