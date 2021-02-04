Саяно-Шушенский ГЭК достиг рекорда выработки электроэнергии

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс (ГЭК) достиг рекордной годовой выработки электроэнергии в 2020 году, сообщает пресс-служба «Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Сибири».

Выработка электроэнергии Саяно-Шушенского ГЭК (филиал РусГидро) по результатам 2020 года стала выше среднемноголетнего значения на 18,5%, это исторический рекорд производства электроэнергии за все годы эксплуатации.

Саяно-Шушенская ГЭС в 2020 году выработала 26,602 миллиардов кВт·ч, а Майнская ГЭС, также входящая в состав гидроэнергетического комплекса, выработала 1,472 миллиардов кВт·ч.

Поставить рекорд удалось с помощью планирования водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенной водности, и обеспечения нормальной схемы энергосистемы для выдачи мощности ГЭС Ангаро-Енисейского каскада.