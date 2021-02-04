Эталонный коронавирус сконструировали в России

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сконструировали стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Минздрава.

Полученный российскими специалистами штамм в качестве образца уже утвердил Росстандарт. Эталон позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю», отмечается в сообщении.

Кроме этого, образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде. На сегодня в мире известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США.

Предварительные исследования показали, что некоторые вирусы-мутанты более заразны, но пока ученые не могут сказать, насколько они опаснее с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19.