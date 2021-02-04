НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Эталонный коронавирус сконструировали в России

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Фото: © NIAID

Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сконструировали стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Минздрава.

Полученный российскими специалистами штамм в качестве образца уже утвердил Росстандарт. Эталон позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному «знаменателю», отмечается в сообщении.

Кроме этого, образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде. На сегодня в мире известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США.

Предварительные исследования показали, что некоторые вирусы-мутанты более заразны, но пока ученые не могут сказать, насколько они опаснее с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19.

Еще по теме
Сибирские ученые нашли способ эффективной нейтрализации угарного газа
Сибирскую амазонку нашли на раскопках в Хакасии
Доказано свойство сибирской нефти заживлять раны
Квас из топинамбура научились делать на Алтае
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
Сибирь 04.02.2021 16:27
Втрое больше нормы снега выпало за месяц в Иркутске
Сибирь 04.02.2021 15:58
Саяно-Шушенский ГЭК достиг рекорда выработки электроэнергии
Сибирь 04.02.2021 15:53
Режим «черного неба» фиксировали в Омске почти полгода
Сибирь 04.02.2021 15:33
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4103
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3878
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3723
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3372
Обсуждение (0)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...

karuto

Вы не поняли. Эпоха бьюти-блогера Алекса завершена. Самое смешное, что каждый новый борец за прекрасную...
Sibnet.Ru