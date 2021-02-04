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Новосибирцы оценили уборку снега на «кол»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автолюбители Новосибирской области и Забайкальского края критичнее всех оценили качество уборки дорог зимой — большая часть поставила коммунальщикам «единицу», такие данные получил портал «Дром», опросив пользователей.

Водителей попросили по пятибалльной шкале оценить качество уборки улиц во время снегопадов. По результатам всероссийского опроса 75% водителей дали отрицательно оценили действия «коммунальщиков».

В Новосибирской области «единицу» за уборку снега поставили 40% опрошенных, «двойку» — 29% автомобилистов, а «тройку» — 20%. Лишь 3,8% новосибирцев отметили высшим баллом их работу, вариант ответа «четверка» выбрали 7,6% респондентов.

Помимо Новосибирска, хуже всего на дорогах в Забайкальском крае. Здесь «кол» поставили 43%. Столичные коммунальные службы справляются лучше всех в стране. В Москве ровно треть опрошенных оценила их работу на «пять». Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев поставили высший балл.

«У сибирских дорожников своя стратегия. В центральных регионах снег убирают в основном щетками, пока он падает. В сибирском регионе надо подождать, пока утрамбуется до состояния льда и только потом убирать его с помощью грейдера, погрузчиков и самосвалов, которые занимают по 1,5 полосы. Причем желательно делать это днем в час пик», — поделился один из участников опроса.

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