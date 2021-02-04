НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подростки обстреляли «скорую» в Ангарске

Источник:
Sibnet.ru
205 1
Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Двое подростков ради развлечения обстреляли из пневматического пистолета машину скорой помощи, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в полицию Ангарска поступило сообщение о повреждении лобового стекла автомобиля бригады медицинских работников, приехавшей на вызов.

«Неизвестные, находившиеся в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел в сторону машины «скорой» из пневматического оружия, в результате чего на ветровом стекле «газели» образовался скол. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих 16-летних подростков с пневматическим пистолетом. Они дали признательные показания и пояснили, что стреляли из хулиганских побуждений. Сейчас с подростками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Еще по теме
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
Взорвавший банкомат красноярец ушел ни с чем. ВИДЕО
Чиновники завалили контроль за кусающимися собаками в Бурятии
Открытое горение ликвидировали на складе автозапчастей в Красноярске
смотреть все
ЧП #Происшествия #ЧП
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
Сибирь 04.02.2021 16:27
Втрое больше нормы снега выпало за месяц в Иркутске
Сибирь 04.02.2021 15:58
Саяно-Шушенский ГЭК достиг рекорда выработки электроэнергии
Сибирь 04.02.2021 15:53
Режим «черного неба» фиксировали в Омске почти полгода
Сибирь 04.02.2021 15:33
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4103
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3878
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3723
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3372
Обсуждение (1)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Актуальные темы
Дела Навального
196
Бывший СССР
36
Человек и космос
81
Русские машины
33
Климатические войны
43
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
34
Навального почти на три года отправили в колонию
33
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
Sibnet.Ru