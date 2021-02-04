Подростки обстреляли «скорую» в Ангарске

Двое подростков ради развлечения обстреляли из пневматического пистолета машину скорой помощи, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне в полицию Ангарска поступило сообщение о повреждении лобового стекла автомобиля бригады медицинских работников, приехавшей на вызов.

«Неизвестные, находившиеся в подъезде многоэтажного дома, произвели выстрел в сторону машины «скорой» из пневматического оружия, в результате чего на ветровом стекле «газели» образовался скол. В результате инцидента никто не пострадал», – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали двоих 16-летних подростков с пневматическим пистолетом. Они дали признательные показания и пояснили, что стреляли из хулиганских побуждений. Сейчас с подростками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.