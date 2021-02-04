Стартовали съемки нового сезона комедии «Полярный» с Пореченковым

Съемки второго сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли бывшего криминального авторитета начались в Подмосковье, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В Подмосковье пройдет лишь часть съемок, а затем группа отправится в экспедицию в Мурманскую область – туда же, где снимались натурные заснеженные локации первого сезона.

Кроме Пореченкова, в продолжении сериала примут участие Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Карина Зверева, Светлана Листова, Антон Богданов и Ян Цапник.

«Полярный» — это история бывшего криминального авторитета Вити Мясника, который давно отошел от дел и зажил приличной жизнью на ферме в компании лучшего друга — бычка Братана. Но внезапно настигнувшее его прошлое заставило Витю бежать за Полярный круг, в городок, где он не только стал местным Робин Гудом и противостоял жуликам разного калибра, но и встретил свою любовь.

Первый сезон «Полярного» вышел на ТНТ в 2019 году и полюбился самой широкой аудитории — по итогу всех недель эфира его доля составила около 19%. Это лучший результат вечернего слота — «Полярный» был его лидером.