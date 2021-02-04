Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР

Самая мощная и организованная акция протеста в Советском Союзе заставила власти провести решительные демократические реформы. 4 февраля 1990 года она собрала в центре Москвы более 300 тысяч человек.

«Задача нашего митинга — объединение. Объединить все честные силы, сложить все демократические организации в единый антибюрократический фронт», — заявил тогда один из лидеров демократической оппозиции, будущий мэр Москвы Гавриил Попов.

По опросам, требования о демократизации и отмене монополии Коммунистической партии (КПСС) на власть тогда поддерживало большинство жителей страны. Кризис усугубляли пустые полки в магазинах и вспыхнувшие межнациональные конфликты. На то время пришелся бум прозападных настроений — 32% населения считали образцом для подражания США.

В число организаторов митинга вошли практически все оппозиционные движения. Огромная колонна прошла от Садового кольца до Манежной площади. Люди несли лозунги «Вся власть народу!», «Долой политическую полицию!», «Русские не хотят никаких погромов!».

На Манежной площади прямо у стен Кремля выступили Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Евгений Евтушенко, Галина Старовойтова и другие демократические лидеры. В итоге была принята резолюция о необходимости решительных демократических реформ в стране.

Уже в марте на пленуме ЦК КПСС были внесены соответствующие поправки — было решено отказаться от руководящей роли Коммунистической партии, установить многопартийную систему и ввести пост президента СССР.