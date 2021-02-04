НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР

Источник:
Sibnet.ru
202 0

Самая мощная и организованная акция протеста в Советском Союзе заставила власти провести решительные демократические реформы. 4 февраля 1990 года она собрала в центре Москвы более 300 тысяч человек.

«Задача нашего митинга — объединение. Объединить все честные силы, сложить все демократические организации в единый антибюрократический фронт», — заявил тогда один из лидеров демократической оппозиции, будущий мэр Москвы Гавриил Попов.

По опросам, требования о демократизации и отмене монополии Коммунистической партии (КПСС) на власть тогда поддерживало большинство жителей страны. Кризис усугубляли пустые полки в магазинах и вспыхнувшие межнациональные конфликты. На то время пришелся бум прозападных настроений — 32% населения считали образцом для подражания США.

В число организаторов митинга вошли практически все оппозиционные движения. Огромная колонна прошла от Садового кольца до Манежной площади. Люди несли лозунги «Вся власть народу!», «Долой политическую полицию!», «Русские не хотят никаких погромов!».

На Манежной площади прямо у стен Кремля выступили Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Евгений Евтушенко, Галина Старовойтова и другие демократические лидеры. В итоге была принята резолюция о необходимости решительных демократических реформ в стране.

Уже в марте на пленуме ЦК КПСС были внесены соответствующие поправки — было решено отказаться от руководящей роли Коммунистической партии, установить многопартийную систему и ввести пост президента СССР.

Тема: Бывший СССР
Ответ Apple: первый советский компьютер «Агат»
Почему машины милиции в СССР красили в желтый цвет
Покушение на Брежнева: за что стреляли в генсека
Локоть предложил спортсменам выступать под флагом СССР
смотреть все
Политика #Россия #История
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень выпавшей из окна девушки избил фельдшера в Новосибирске
Сибирь 04.02.2021 16:27
Втрое больше нормы снега выпало за месяц в Иркутске
Сибирь 04.02.2021 15:58
Саяно-Шушенский ГЭК достиг рекорда выработки электроэнергии
Сибирь 04.02.2021 15:53
Режим «черного неба» фиксировали в Омске почти полгода
Сибирь 04.02.2021 15:33
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4103
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3878
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3723
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3372
Обсуждение (0)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Эталонный коронавирус сконструировали в России
Прогнули власть: чем завершилась самая мощная акция протеста в СССР
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Подробности
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
51
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
34
Навального почти на три года отправили в колонию
33
Коллега Ельцина назвал его «большую мечту»
Sibnet.Ru