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Плюсовые температуры пообещали омичам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Плюсовая температура установится в Омске в первые выходные февраля, об этом сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

«С 5 по 7 февраля в регионе ожидается аномально теплая погода, причиной потепления станет миграция восточно-сибирского антициклона», – передали власти города данные синоптиков.

Предполагается, что, начиная с пятницы, потеплеет до +2 градусов. Ожидаются мокрый снег и дождь. Власти предупредили, что, помимо гололеда, во время оттепели возрастает вероятность схода снега и падения сосулек.

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