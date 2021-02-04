Плюсовые температуры пообещали омичам

Плюсовая температура установится в Омске в первые выходные февраля, об этом сообщил в четверг пресс-центр городской администрации.

«С 5 по 7 февраля в регионе ожидается аномально теплая погода, причиной потепления станет миграция восточно-сибирского антициклона», – передали власти города данные синоптиков.

Предполагается, что, начиная с пятницы, потеплеет до +2 градусов. Ожидаются мокрый снег и дождь. Власти предупредили, что, помимо гололеда, во время оттепели возрастает вероятность схода снега и падения сосулек.