Искусственные гнезда для редких соколов в Сибири показали на видео

Всемирный фонд дикой природы WWF показал на видео, как строит «новые квартиры» для редких соколов — балобанов в Сибири.

По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1,2 тысячи гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тыва обитают уникальные балобаны темной окраски, практически уничтоженные браконьерами.

Основная причина катастрофического сокращения популяции – нелегальный отлов и дальнейшая контрабанда птиц преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.

Осенью 2020 года орнитологи и волонтеры построили 60 искусственных гнездовий для редких хищных птиц Южной Сибири. Об этом они сняли фильм и опубликовали его на Youtube.

«Деревянные ящики и платформы защитят птенцов от сильного промозглого ветра, дождя, предотвратят падение птенцов на землю, что случается в естественных гнездах. По опыту работы орнитологи знают: птицы охотно заселяют искусственные гнезда и успешно выводят птенцов», — говорится в описании к фильму.