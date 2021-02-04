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Сибирские ученые нашли способ эффективной нейтрализации угарного газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института катализа СО РАН разработали катализатор нового поколения для окисления угарного газа, им удалось добиться работы в условиях влажности. В перспективе разработка удешевит создание каталитических блоков для пожарных систем, промышленных процессов и средств защиты органов дыхания.

Гопкалитовый катализатор представляет собой смесь оксидов меди и марганца, модифицированную благородным металлом, как правило, серебром. Он широко применяется для нейтрализации монооксида углерода (CO), который опасен для здоровья и жизни человека — при содержании в воздухе около 1% угарного газа наступает удушье.

«Мы получили соединение из меди, марганца и серебра, которое сохраняет высокую активность в реакции окисления CO во влажных условиях при комнатной температуре, то есть продолжает работать в присутствии паров воды», — рассказал научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН Дмитрий Свинцицкий.

Гопкалит применяется в противогазах, в пожарных системах, для обеспечения безопасности в закрытых помещениях, в том числе на подводных лодках и космических станциях. Дожигание угарного газа необходимо в промышленных процессах, например, при производстве этилена.

Для стабильной работы традиционного гопкалитового катализатора можно использовать осушитель, который требует постоянного контроля, регенерации или замены. Новый тип гопкалита позволит упростить и удешевить такие системы.

«Если есть дешевый катализатор, который и так работает в присутствии паров воды, то приложения будут иметь более простую конструкцию, будут меньше в размерах и проще в обслуживании», — отметил ученый.

Разработка нового поколения гопкалитового катализатора для влажного низкотемпературного окисления СО получила президентский грант для поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук в объеме 1,2 миллиона рублей.

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