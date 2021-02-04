Взорвавший банкомат красноярец ушел ни с чем. ВИДЕО

Полицейские задержали красноярца, который с помощью газового баллона взорвал банкомат, чтобы достать деньги, но он ушел ни с чем, хотя в устройстве было 2 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ночью злоумышленник зашел в помещение, где установлен круглосуточный банкомат. Мужчина частично повредил устройство, в котором находилось более 2 миллионов рублей, и попытался достать оттуда деньги. Но сделать это ему не удалось, после чего он скрылся, оставив на месте преступления 12-литровый газовый баллон. Полицейские задержали неоднократно судимого 38-летнего красноярца.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, частьи4 статьи 158 УК РФ (попытка кражи в особо крупном размере). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.