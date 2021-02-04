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Клип группы Little Big опять побил рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Клип группы Little Big на песню «Skibidi» набрал 500 миллионов просмотров на YouTube, установив новый рекорд, сообщили музыканты в своей официальной группе «ВКонтакте».

Клип «Skibidi» стал первым музыкальным видеоклипом на русском YouTube с таким результатом, говорится в сообщении.

Видео к песне было опубликовано в октябре 2018 года. Первые десять миллионов просмотров он набрал менее чем за три дня.

Ранее Little Big стали рекордсменами по просмотрам клипа на песню «Uno», снятого на скорую руку для Евровидения-2020. За короткое время клип собрал около 130 миллионов просмотров, став самым просматриваемым за всю историю музыкального конкурса.

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Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
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