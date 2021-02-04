НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Армату» разрешили продавать за границу

Источник:
РИА Новости
167 4

Новейший российский танк Т-14 «Армата» в ближайшее время представят зарубежным покупателям — он получил паспорт экспортного облика, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта (РОЭ).

«На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — уточнили РИА Новости в РОЭ.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал о консультациях с иностранными партнерами по поставкам новейших танков. В ведомстве напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую машину «Бумеранг».

Т-14 — единственный в мире танк с принципиально новой компоновкой. Вооружение на машине установлено в необитаемой башней, а экипаж размещен в высокозащищенной капсуле.

Еще по теме
Новейший танк для ВДВ испытают в Сибири
Россия разработает боевую экипировку четвертого поколения
Минобороны впервые раскрыло характеристики комплекса «Ярс-С»
Вечный спор: автомат Калашникова против М-16
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Техника
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые нашли способ эффективной нейтрализации угарного газа
Сибирь 04.02.2021 13:26
Взорвавший банкомат красноярец ушел ни с чем. ВИДЕО
Сибирь 04.02.2021 12:46
Чиновники завалили контроль за кусающимися собаками в Бурятии
Сибирь 04.02.2021 11:54
Сибирскую амазонку нашли на раскопках в Хакасии
Сибирь 04.02.2021 11:19
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4050
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3850
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3671
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3316
Обсуждение (4)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
Sibnet.Ru