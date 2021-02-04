«Армату» разрешили продавать за границу

Новейший российский танк Т-14 «Армата» в ближайшее время представят зарубежным покупателям — он получил паспорт экспортного облика, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта (РОЭ).

«На танк Т-14 "Армата" оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — уточнили РИА Новости в РОЭ.

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал о консультациях с иностранными партнерами по поставкам новейших танков. В ведомстве напомнили, что в 2020 году на внешний рынок удалось вывести новейшую колесную боевую машину «Бумеранг».

Т-14 — единственный в мире танк с принципиально новой компоновкой. Вооружение на машине установлено в необитаемой башней, а экипаж размещен в высокозащищенной капсуле.