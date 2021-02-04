Объявлены лучшие фильмы и сериалы на премию «Золотой глобус»

«Земля кочевников» поборется за звание лучшей драмы, а «Великая» претендует на звание лучшего комедийного сериала премии «Золотой глобус», сообщается на официальном сайте кинонаграды.

Организаторы премии «Золотой глобус» раскрыли полный список номинантов на награду. Впервые в истории «Золотого глобуса» номинации были объявлены виртуально, в соответствии с текущими мерами безопасности во время пандемии.

Всего на награду представлено 29 номинаций, главные совпадают с номинациями «Оскара». Это лучшие фильмы, которые в «Золотом глобусе» разделены по жанрам, лучшие актеры и режиссеры, лучшие сценарии.

Лучшая драма:

«Отец»

«Манк»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над Чикагской семеркой»

Лучшая комедия или мюзикл:

«Борат 2»

«Гамильтон»

«Мьюзик»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Выпускной»

Лучший драматический сериал:

«Корона»

«Страна Лавкрафта»

«Мандалориан»

«Озарк»

«Рэтчед»

Лучший комедийный или музыкальный сериал:

«Эмили в Париже»

«Бортпроводница»

«Великая»

«Шиттс Крик»

«Тед Лассо»

Вручение наград за заслуги в области кинематографа и телевидения 78-й церемонии «Золотого глобуса» состоится 28 февраля.

Премию «Золотой глобус» учредили в октябре 1943 года, а первая церемония награждения прошла в январе 1944-го. Лауреатов определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.