Объявлены лучшие фильмы и сериалы на премию «Золотой глобус»

«Земля кочевников» поборется за звание лучшей драмы, а «Великая» претендует на звание лучшего комедийного сериала премии «Золотой глобус», сообщается на официальном сайте кинонаграды.
Организаторы премии «Золотой глобус» раскрыли полный список номинантов на награду. Впервые в истории «Золотого глобуса» номинации были объявлены виртуально, в соответствии с текущими мерами безопасности во время пандемии.
Всего на награду представлено 29 номинаций, главные совпадают с номинациями «Оскара». Это лучшие фильмы, которые в «Золотом глобусе» разделены по жанрам, лучшие актеры и режиссеры, лучшие сценарии.
Лучшая драма:
«Отец»
«Манк»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над Чикагской семеркой»
Лучшая комедия или мюзикл:
«Борат 2»
«Гамильтон»
«Мьюзик»
«Зависнуть в Палм-Спрингс»
«Выпускной»
Лучший драматический сериал:
«Корона»
«Страна Лавкрафта»
«Мандалориан»
«Озарк»
«Рэтчед»
Лучший комедийный или музыкальный сериал:
«Эмили в Париже»
«Бортпроводница»
«Великая»
«Шиттс Крик»
«Тед Лассо»
Вручение наград за заслуги в области кинематографа и телевидения 78-й церемонии «Золотого глобуса» состоится 28 февраля.
Премию «Золотой глобус» учредили в октябре 1943 года, а первая церемония награждения прошла в январе 1944-го. Лауреатов определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.