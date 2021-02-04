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Объявлены лучшие фильмы и сериалы на премию «Золотой глобус»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: goldenglobes, instagram.com/goldenglobes

«Земля кочевников» поборется за звание лучшей драмы, а «Великая» претендует на звание лучшего комедийного сериала премии «Золотой глобус», сообщается на официальном сайте кинонаграды.

Организаторы премии «Золотой глобус» раскрыли полный список номинантов на награду. Впервые в истории «Золотого глобуса» номинации были объявлены виртуально, в соответствии с текущими мерами безопасности во время пандемии.

Всего на награду представлено 29 номинаций, главные совпадают с номинациями «Оскара». Это лучшие фильмы, которые в «Золотом глобусе» разделены по жанрам, лучшие актеры и режиссеры, лучшие сценарии.

Лучшая драма:

«Отец»
«Манк»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над Чикагской семеркой»

Лучшая комедия или мюзикл:

«Борат 2»
«Гамильтон»
«Мьюзик»
«Зависнуть в Палм-Спрингс»
«Выпускной»

Лучший драматический сериал:

«Корона»
«Страна Лавкрафта»
«Мандалориан»
«Озарк»
«Рэтчед»

Лучший комедийный или музыкальный сериал:

«Эмили в Париже»
«Бортпроводница»
«Великая»
«Шиттс Крик»
«Тед Лассо»

Вручение наград за заслуги в области кинематографа и телевидения 78-й церемонии «Золотого глобуса» состоится 28 февраля.

Премию «Золотой глобус» учредили в октябре 1943 года, а первая церемония награждения прошла в январе 1944-го. Лауреатов определяют 93 члена Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде.

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Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
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