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Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ вновь начнут начислять гражданам в феврале. Мораторий был введен в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ прекратилось 1 января. Поэтому уже в феврале гражданам вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное внесение платы за январь, приводят «Известия» ответ Минстроя на запрос депутата Госдуму Анатолия Выборного.

Кроме того, коммунальщикам, РСО и операторам ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться.

«Оно (постановление правительства) было бессмысленно, безадресно и только расслабило население, которое и так не очень аккуратно платило. Скажем так, оно поддерживало всех подряд. Может быть, этот документ еще имел смысл в начале года, когда были введены жесткие ограничения, самоизоляция и многие, особенно пожилые люди, не могли заплатить за услуги ЖКХ через интернет. Но когда ограничения были сняты летом, то мораторий смысл потерял», — прокомментировала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Граждане расценили это постановление как разрешение совсем не платить за услуги ЖКХ. Поэтому это обернулось для управляющих компаний и для отрасли катастрофой. Вы даже не представляете, какая у нас образовалась чудовищная дыра из-за этой инициативы. Теперь, когда пришло время платить по долгам, люди закатывают истерику и вообще не хотят ничего перечислять», — заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

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Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
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