Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента

Неизвестные в Томске разрисовали памятник Ленину, на нем они написали обвинение в адрес действующей власти. Фото памятника появились в соцсетях.

Фото с изрисованным памятником Ленину появились в соцсетях в ночь на четверг. На спине вождя крупными красными буквами неизвестные написали обвинение в адрес действующего президента.

Власти Томска пока не смогли уточнить местным СМИ, когда очистят памятник Ленину от надписи. Очевидцы сообщили, что ночью памятник осматривали полицейские.

Памятник Ленину установили на одноименной площади в Томске в 1959 году. Работу Ефима Белостоцкого создали в Киеве.