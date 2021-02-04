НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Вандалы написали на памятнике Ленину в Томске оскорбление президента

Источник:
Sibnet.ru
1079 10
Фото: © Sibnet.ru

Неизвестные в Томске разрисовали памятник Ленину, на нем они написали обвинение в адрес действующей власти. Фото памятника появились в соцсетях.

Фото с изрисованным памятником Ленину появились в соцсетях в ночь на четверг. На спине вождя крупными красными буквами неизвестные написали обвинение в адрес действующего президента.

Власти Томска пока не смогли уточнить местным СМИ, когда очистят памятник Ленину от надписи. Очевидцы сообщили, что ночью памятник осматривали полицейские.

Памятник Ленину установили на одноименной площади в Томске в 1959 году. Работу Ефима Белостоцкого создали в Киеве.

Еще по теме
Сотни тысяч рублей понадобятся на восстановление «башни Лунева»
Закрытый аквапарк в Новосибирске начал возврат денег клиентам
Движение в центре Новосибирска перекроют в день незаконного митинга
Скандально известный каток в Новосибирске закроют
смотреть все
Томск #Город #ЧП
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые нашли способ эффективной нейтрализации угарного газа
Сибирь 04.02.2021 13:26
Взорвавший банкомат красноярец ушел ни с чем. ВИДЕО
Сибирь 04.02.2021 12:46
Чиновники завалили контроль за кусающимися собаками в Бурятии
Сибирь 04.02.2021 11:54
Сибирскую амазонку нашли на раскопках в Хакасии
Сибирь 04.02.2021 11:19
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4050
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3850
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3671
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3316
Обсуждение (10)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
64
На грани науки
113
Человек и еда
48
О любви и нравах
84
Подробности
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
Sibnet.Ru