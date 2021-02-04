НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам

Источник:
Sibnet.ru
313 1
Фото: © Sibnet.ru

Ставки по кредитам и дилеры помешали автомобилистам купить машину по одной из госпрограмм, к таким выводам пришел проект Авто Mail.ru, опросив пользователей.

Правительство продлило государственные программы льготного кредитования до 2023 года. Основные — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», трейд-ин, по ним сумма субсидирования составляет 10% от цены авто.

Более 40% водителей, по данным Авто Mail.ru, планировали приобрести в 2020 году автомобиль с применением государственных программ льготного кредитования. Почти половина из них (48%) хотели бы воспользоваться программой «Семейный автомобиль». Каждый четвертый (23%) участник опроса готов был стать участником программы «Первый автомобиль». Воспользоваться специальной программой трейд-ин хотели бы 29% опрошенных.

Совершить покупку с привлечением государственных средств удалось лишь каждому девятому опрошенному (10%). Большинство же российских водителей (90%) не смогли в 2020 году воспользоваться льготными государственными программами по разным причинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭлектромобили показали хороший рост 

Самой распространенной стали высокие ставки по кредиту. Так ответили 28% участников опроса. На втором месте — попытка навязать дилером страхование жизни (15%). На третьем месте - попытка навязать покупку дополнительного оборудования на сумму «скидки» (14%). Среди других причин, по которым водителям не удалось воспользоваться льготными программами кредитования, — отказ продать автомобиль по госпрограмме, хотя он подходил по все условия (14%), ограниченный выбор автомобилей (12%).

Лишь 7% водителей ответили, что у них не возникло проблем с приобретением автомобиля с применением госпрограмм. При этом более половины опрошенных (67,57%) уверены, что государству стоит продолжить финансировать льготные программы автокредитования.

Еще по теме
Автомобилистам пришелся по душе Land Rover Defender
Утилизационный сбор на машины в России резко повысят
Продажи новых электромобилей в России выросли в два раза
Автомобилисты поедут за машиной мечты в любой город
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Подробности
•
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские ученые нашли способ эффективной нейтрализации угарного газа
Сибирь 04.02.2021 13:26
Взорвавший банкомат красноярец ушел ни с чем. ВИДЕО
Сибирь 04.02.2021 12:46
Чиновники завалили контроль за кусающимися собаками в Бурятии
Сибирь 04.02.2021 11:54
Сибирскую амазонку нашли на раскопках в Хакасии
Сибирь 04.02.2021 11:19
Самое популярное
Названы самые страшные компьютерные игры
4050
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3850
Фильм про феномен Ванги выйдет на Первом канале
3671
Ужастик Project Mara получит невероятную графику
3316
Обсуждение (1)
Картина дня
США отложили санкции против «Северного потока — 2»
Власти решили вывести геолокацию из тайны связи
Вернулись штрафы за неуплату услуг ЖКХ
Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам
Актуальные темы
Дела Навального
196
Бывший СССР
35
Человек и космос
81
Русские машины
33
Климатические войны
43
Подробности
Почему посадили Навального: заговор или ошибка?
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Вот вы либералы кровожадные.))) В борьбе за все доброе и светлое несогласных с вашим мнением готовы четвертовать.)))

Alhazred

"Маловато! Маловато будет!" (с) )))

Alhazred

Заменили условный срок на реальный, плюс отсидку под домашним арестом зачли один к одному. Но там ему...

djstanislove

На основании чего освободить? Потому что вам так захотелось? Или Ляксей у нас особенный? Надо было отмечаться...
Sibnet.Ru