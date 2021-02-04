Водители пожаловались на сложности с покупкой авто по госпрограммам

Ставки по кредитам и дилеры помешали автомобилистам купить машину по одной из госпрограмм, к таким выводам пришел проект Авто Mail.ru, опросив пользователей.

Правительство продлило государственные программы льготного кредитования до 2023 года. Основные — «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», трейд-ин, по ним сумма субсидирования составляет 10% от цены авто.

Более 40% водителей, по данным Авто Mail.ru, планировали приобрести в 2020 году автомобиль с применением государственных программ льготного кредитования. Почти половина из них (48%) хотели бы воспользоваться программой «Семейный автомобиль». Каждый четвертый (23%) участник опроса готов был стать участником программы «Первый автомобиль». Воспользоваться специальной программой трейд-ин хотели бы 29% опрошенных.

Совершить покупку с привлечением государственных средств удалось лишь каждому девятому опрошенному (10%). Большинство же российских водителей (90%) не смогли в 2020 году воспользоваться льготными государственными программами по разным причинам.

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Самой распространенной стали высокие ставки по кредиту. Так ответили 28% участников опроса. На втором месте — попытка навязать дилером страхование жизни (15%). На третьем месте - попытка навязать покупку дополнительного оборудования на сумму «скидки» (14%). Среди других причин, по которым водителям не удалось воспользоваться льготными программами кредитования, — отказ продать автомобиль по госпрограмме, хотя он подходил по все условия (14%), ограниченный выбор автомобилей (12%).

Лишь 7% водителей ответили, что у них не возникло проблем с приобретением автомобиля с применением госпрограмм. При этом более половины опрошенных (67,57%) уверены, что государству стоит продолжить финансировать льготные программы автокредитования.