Открытое горение ликвидировали на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли трое пожарных и сотрудник склада, среди возможных причин возникновения пожара — короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Сигнал о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» поступил в 06.39 (мск) в среду. Пожар с 800 квадратных метров вырос до 3,5 тысяч квадратных метров.

Трое пожарных искали внутри сотрудника склада. Произошло внезапное увеличение интенсивности горения, обрушение кровли. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что они не видят выхода и у них заканчивается воздух в баллонах. Спасти пожарных не удалось.

Погибли два опытных пожарных 46-летний Анатолий Жалнерчик и 45-летний Алексей Пузырев, у каждого из них было по двое детей. Также погиб 27-летний Максим Рябцев. На складе также обнаружили тело сотрудника склада.

В 06.02 (02.02 мск) в четверг пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. На тушение ушли почти сутки.

Рассматриваются две версии возникновения пожара — электротехническая, в том числе короткое замыкание, и неосторожное обращение с огнем, сообщил источника в экстренных службах ТАСС.